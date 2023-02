Stand: 09.02.2023 06:41 Uhr Heringsdorf: Feuer in Gaststätte - Ermittlungen wegen Brandstiftung

In Heringsdorf auf der Insel Usedom stand am Mittwochabend das Dach einer Gaststätte in Flammen, so die Polizei. 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck gelang es, den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

