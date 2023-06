Stand: 27.06.2023 07:17 Uhr Heringsdorf: Baum stürzt auf Auto - Fahrer schwer verletzt

Ein Baum ist in Heringsdorf auf der Insel Usedom auf ein Auto gestürzt und hat den Fahrer schwer verletzt. Der 49-Jährige sei am frühen Montagabend aus Schmollensee kommend in Richtung Pudagla unterwegs gewesen, als der Baum aufgrund eines Unwetters auf sein Auto gefallen sei, teilte die Polizei mit. Er wurde den Angaben zufolge per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.06.2023 | 06:00 Uhr