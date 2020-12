Stand: 16.12.2020 08:23 Uhr Heringsdorf: Autofahrer verwechselt Gas und Bremse - 50.000 Euro Schaden

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, war ein 76-Jährige am Dienstag beim Starten kräftig auf das Gaspedal statt auf die Bremse getreten. Der Wagen rammte ein Auto und drückte dieses gegen ein Haus. Der Fahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ein Gutachter untersuchte die Statik des Hauses, schätzte es aber als "weiter bewohnbar" ein. Der Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. | 16.12.2020 08:23