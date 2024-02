Stand: 05.02.2024 06:35 Uhr Heringsdorf: 81-jähriger Autofahrer prallt gegen Straßenlaterne

Am Sonnabendnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall im Ostseebad Heringsdorf zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam ein 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mann blieb unverletzt, seine 80- und 86-jährigen Mitfahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und der Straßenlaterne auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße halbseitig gesperrt werden.

