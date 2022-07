Stand: 01.07.2022 07:55 Uhr Heringsdorf: 81-Jähriger führt Polizei zu E-Bike-Dieben

Einem 81-jährigen Mann sind am späten Donnerstagabend in Heringsdorf zwei verdächtige Männer aufgefallen, die in ein leerstehendes Haus gingen. Er verständigte umgehend die Polizei. Die Männer flüchteten jedoch vor Eintreffen der Beamten mit ihrem Auto und konnten auch nicht mehr aufgespürt werden. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden allerdings E-Bikes im Gesamtwert von 5.600 Euro gefunden, die aus einem Diebstahl drei Tage zuvor stammten. In der Nacht zum 28.Juni wurden insgesamt sieben E-Bikes an fünf Tatorten in der Nähe des Hauses gestohlen. Die sichergestellten E-Bikes werden nun auf Spuren untersucht und dann wieder an die Eigentümer zurückgegeben. | 01.07.2022 07:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.07.2022 | 07:30 Uhr