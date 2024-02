Stand: 21.02.2024 11:36 Uhr Heringsdorf: 60-Jährige um rund 100.000 Euro betrogen

Unbekannte haben mittels Trickbetrug Geld von einer 60-Jährigen von der Insel Usedom ergaunert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe ein Mann über Instagram Kontakt mit der Frau aufgenommen und ihr vorgegaukelt, ein Paket mit Bargeld und Goldschmuck nicht empfangen zu können, da es mittels Geld ausgelöst werden müsse. Er verwies die Frau an eine Firma, welche die Herausgabe abwickeln sollte. Diese Scheinfirma forderte dann mehrfach Geld von ihr ein. Die Frau überwies über mehrere Monate Geld an diverse Konten im In- und Ausland - insgesamt rund 100.000 Euro. Zunächst berichtete die Polizei von 65.000 Euro, die Summe wurde inzwischen nach oben korrigiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2024 | 09:30 Uhr