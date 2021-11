Stand: 07.11.2021 15:29 Uhr Heringsdorf: 147 Kilogramm Heringssalat sorgen für Weltrekord

Nach der größten Fischsoljanka und der größten Fischsülze hat der Gastronom René Domke nun auch einen Weltrekord für die größte Portion Heringssalat aufgestellt. 147 Kilogramm vom "Heringshäckerle" sind am Sonntag in Heringsdorf auf Usedom unter Mithilfe von Boxstars Axel Schulz und Ulli Wegner produziert worden. Anschließend wurde der Heringssalat für den guten Zweck verkauft. Die Erlöse sollen laut Domke an den Greifswalder Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm gespendet werden. | 07.11.2021 15:29

