Herbststurm: Erste Schäden auch in MV Stand: 21.10.2021 11:21 Uhr Der erste Herbststurm des Jahres zieht derzeit über Mecklenburg-Vorpommern hinweg. Im Westen des Landes stürzten Bäume auf fahrende Autos. Die Fahrer blieben unverletzt. Zu den Auswirkungen des Sturms senden wir voraussichtlich am frühen Nachmittag ein NDR MV Live.

Die ersten Auswirkungen der Sturmtiefs "Ignatz" und "Hendrik" im Nordosten bekamen Autofahrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu spüren. Fahrende Autos wurden auf der B192 bei Dammerow und der B392 bei Vimfow von umstürzenden Bäumen getroffen. In beiden Fällen blieben die Fahrer laut Polizei aber unverletzt.

In Blievenstorf bei Neustadt-Glewe fiel ein Baum auf eine Trauerhalle. Auf der B191 zwischen Malliß und Dömitz und auf der B195 bei Rüterberg behinderten abgebrochene Äste den Verkehr, ebenso bei Zierzow, wie ein Hörer von NDR 1 Radio MV meldete. In einigen Fällen fuhren Autofahrer gegen auf der Straße liegende Äste. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um die Straßen zu räumen.

Fähre stellt Betrieb ein, Zoo und Tierpark geschlossen

Die Fähre Gehlsdorf-Kabutzenhof in Rostock stellte den Betrieb wegen des Sturms ein. Geschlossen bleiben der Tierpark in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und der Zoo in Rostock. Der Sturm zieht im weiteren Tagesverlauf von West nach Ost und kann nach Angaben des NDR Wetterstudios auf Hiddensee orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Polizei appellierte an Auto- und Lkw-Fahrer, extrem vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Wer in den kommenden Stunden nicht dringend fahren müsse, sollte möglichst zu Hause bleiben.

