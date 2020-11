Hepatitis A in Dummerstorf: Bäckerei geschlossen Stand: 14.11.2020 06:43 Uhr Die Hepatitis-A-Infektionen in der Gemeinde Dummerstorf stammen aus der Belegschaft einer Bäckerei. Eine Filiale wurde geschlossen, nachdem an einem Lichtschalter Hepatitis-A-Spuren gefunden wurden.

Nach zahlreichen Hepatitis-A-Erkrankungen in der Gemeinde Dummerstorf bei Rostock ist dort eine Bäckereifiliale geschlossen worden. Wie der Landkreis Rostock am mitteilte, hat sich der Verdacht bestätigt, dass die Infektionsquelle für den Hepatitis-A-Ausbruch eine Erkrankung aus der Belegschaft der Filiale ist.

Mitarbeiter wuschen sich offenbar die Hände in einer Spüle

In der Probe von einem Lichtschalter sei der Nachweis von Hepatitis-A-RNA gelungen, hieß es vom Landkreis. Das Lebensmittelüberwachungsamt habe das Geschäft geschlossen, die Belegschaft sei freigestellt und werde näher untersucht. Lebensmittelkontrolleure hätten zudem in der Filiale ein defektes Waschbecken festgestellt. Es war den Ermittlungen zufolge seit Längerem nicht mehr nutzbar. "Die Beschäftigten der Filiale konnten sich offenbar längere Zeit nur in einer Spüle waschen", hieß es.

Was ist Hepatitis A? Haupt-Symptom einer Hepatitis-A-Infizierung ist eine akute Leber-Entzündung. Dazu kommen Durchfall, Fieber, Schwäche und gelb verfärbte Haut. In der Regel heilt die Krankheit laut Gesundheitsbehörde meist ohne Komplikationen aus. Hepatitis A ist die harmloseste der Hepatitis-Erkrankungen. Die gefährlicheren Erreger der Hepatitis B und C werden meist über Blut- und Sexualkontakte weitergegeben. Gegen die Hepatitis B gibt es einen Impfstoff, gegen die Variante C bislang nicht.

Bis Freitag 23 Infektionen

Zuvor war am Freitag die Zahl der Hepatitis-A-Erkrankungen in Dummerstorf und Umgebung auf 23 Fälle gestiegen. Drei weitere Testergebnisse stünden noch aus. Bei fünf der Infizierten gebe es keinen sicheren Zusammenhang zur Bäckerei. Daher würden in drei weiteren Betrieben in der Gemeinde Dummerstorf weitergehende Untersuchungen von Mitarbeitern veranlasst. Insgesamt wurden mehr als 100 Kontaktpersonen ermittelt und kontaktiert.

Hepatitis A: Meist milder Verlauf

Das Hepatitis-A-Virus ist weltweit verbreitet, Infektionen sind in Deutschland relativ selten. Im Jahr 2018 wurden 1.043 Fälle gemeldet, im Jahr davor 1.234. Bei einer Ansteckung entzündet sich die Leber. Die Infektion verläuft akut, heilt gewöhnlich ohne Folgen von selbst aus und wird selten chronisch. Kinder haben häufig milde Symptome. In sehr seltenen Fällen, gerade mit Vorerkrankungen, kann die Krankheit jedoch tödlich enden.

