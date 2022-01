Helios-Kliniken Schwerin: Engpass bei Krebs-Behandlung Stand: 13.01.2022 05:22 Uhr Nachdem mehrere Ärzte gekündigt haben, fehlen dem größten privaten Krankenhaus Mecklenburg-Vorpommerns, den Helios-Kliniken in Schwerin, erneut Mediziner. Dieses Mal ist die Versorgung von Krebserkrankten betroffen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Krebspatienten in Westmecklenburg müssen deutliche Einschnitte bei der medizinischen Versorgung hinnehmen. Grund ist ein Ärztemangel bei den Helios-Kliniken in Schwerin. Der Fall ist bereits ein Thema für die Aufsichtsbehörden, das Gesundheitsministerium in Schwerin ist eingeschaltet. Schon im vergangenen November gab es Brandbriefe von niedergelassenen Ärzten an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (beide SPD). Dort warnten die Mediziner vor einem "Versorgungsnotstand". Es passe nicht zu einem Maximalversorger wie Helios, wenn die Behandlung in grundlegenden Bereichen nicht mehr gewährleistet sei.

Krebsbehandlungen in anderen Kliniken

Den NDR erreichten außerdem Beschwerde-Briefe von Krebspatienten, die die Zustände beklagen. Das Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, der Fachbereich Hämatologie und Onkologie könne vorübergehend nicht betrieben werden. Die Behandlung erfolge in anderen Krankenhäusern. "Natürlich kann das keine Dauerlösung sein", teilte das Ministerium mit. Helios arbeitete intensiv daran, die Probleme abzustellen.

Helios will Problemlösung bis Jahresmitte

Ein Sprecher von Helios teilte mit, in Schwerin erfolge weiter eine Grundversorgung - auch durch "onkologisch ausgebildete Kollegen" und direkt in den einzelnen Kliniken, beispielsweise Gynäkologie oder Urologie. Auch die Krebsdiagnose laufe weiter. Patienten müssten aber auch in Lübeck, Rostock oder Hamburg behandelt werden. Grund sei die Kündigung mehrere Ärzte auch in Leitungsfunktion. Man hoffe, die Lücke bis Ende Juni gefüllt zu haben. "Wir gehen fest davon aus, noch im ersten Halbjahr die umfassende Versorgung in der Hämatologie sicherstellen zu können." Weiter heißt es: "Die aktuell laufenden Akquisemaßnahmen stimmen uns dabei positiv."

Kündigungen wegen Arbeitsbedingungen

Nach Angaben der Ärztekammer ist das Helios-Problem auch bei den Krankenkassen aufgelaufen: Diese hätten hohe Abrechnungen für Fahrtkosten in die Nachbarkliniken registriert. Auf Anfrage hat sich die AOK Nordost bisher nicht geäußert. Helios Schwerin hat in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen wegen Versorgungsengpässen gemacht - unter anderem in der Anästhesie und in der Notaufnahme. Dort hatten auf einen Schlag mehrere Ärzte gekündigt. Ein Thema dabei sind immer wieder schlechte Arbeitsbedingungen und eine Dauerüberlastung.

