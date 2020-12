Helios Kliniken: 60 Mitarbeiter zu Hause in Quarantäne Stand: 12.12.2020 11:31 Uhr Wegen Corona-Fällen beim Personal gehen die Schweriner Helios Kliniken früher als geplant in den "Feiertagsmodus". Betten werden reduziert, Operationssäle zeitweilig geschlossen.

Die Kapazität von insgesamt 1.500 Betten wurde um 75 Betten reduziert, vier Operationssäle werden ab sofort zeitweise nicht mehr genutzt. Der Krankenhausbetrieb gehe aber normal weiter, sagte ein Kliniksprecher. Die Notaufnahme sei geöffnet und erforderliche Operationen würden durchgeführt. Weniger Betten und Operationssäle - das sei den Angaben zufolge sowieso vom 21. Dezember an als "Feiertagsmodus" geplant gewesen - den habe die Klinik jetzt vorgezogen.

29 Mitarbeiter Corona-positiv, 60 in Quarantäne

Der Grund: Mittlerweile sind 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Helios Kliniken in Schwerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt 60 Menschen aus dem Team befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Ein Großteil der Mitarbeiter des Haupthauses wurde in der vergangenen Woche noch einmal vorsichtshalber auf eine Corona-Infektion getestet. Bei etwa 1.300 Tests seien 14 weitere Infektionen erkannt worden. Die Zahl sei kein Grund zur Beunruhigung, eine Häufung in einem bestimmten Bereich gebe es nicht, so der Sprecher. Aktuell werden in Schwerin elf Covid-19-Patienten stationär behandelt, drei weitere liegen auf der Intensivstation.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt Die Hansestadt meldet 515 neue Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich auf 132,4. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.12.2020 | 09:00 Uhr