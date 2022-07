Stand: 12.07.2022 19:11 Uhr Heizkostenzuschuss wird demnächst ausgezahlt

Wegen der hohen Energiepreise können Tausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Tagen mit einem einmaligen Heizkostenzuschuss rechnen. Der vom Bund eingeführte Zuschuss werde ab Dienstag an die berechtigen Haushalte überwiesen, teilte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung mit. An 24.800 Haushalte im Nordosten würden insgesamt acht Millionen Euro ausgezahlt. Dem Bauministerium zufolge erhalten Alleinstehende 270 Euro, ein Zwei-Personen-Haushalt 350 Euro sowie jede zusätzliche Person je 70 Euro. | 12.07.2022 19:11

