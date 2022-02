Heizkosten steigen auch in MV erheblich Stand: 02.02.2022 17:02 Uhr Haushalte mit geringen Einkommen sollen einen staatlichen Heizkostenzuschuss bekommen. Das beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch. Derweil erhöhen auch in Mecklenburg-Vorpommern Vermieter die Heizkosten.

Seit März 2020 haben sich die Beschaffungspreise für Erdgas verdreifacht. Damit steigen auch die Preise für Fernwärme. In Greifswald bekommen deshalb Mieter demnächst Post von ihrem Vermieter. Die großen Wohnungsunternehmen wie etwa die WVG und die WGG empfehlen in den Infoschreiben, die monatliche Vorauszahlung für die Heizkosten zu verdoppeln. Die Mieter müssen dieser Empfehlung schriftlich zustimmen. Sollten Mieter nicht ihr Einverständnis geben, müssten sie bei der Jahresabrechnung mit sehr hohen Nachzahlungen rechnen, sagte eine Sprecherin der WVG.

Wie teuer das Heizen wird, lässt sich noch nicht sagen

Wie hoch genau die Teuerungen beim Heizen werden, lässt sich noch nicht sagen. Eine Verdreifachung der Heizkosten werde es jedoch nicht geben, sagte eine Sprecherin der Greifswalder Stadtwerke, die die Fernwärme produzieren. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten Erdgas noch zu günstigeren Preisen einkaufen können. Dadurch hätten massive Preissteigerungen abgemildert werden können. Ein Teil der höheren Kosten müsse aber dennoch auf die Kunden umgelegt werden - also auf die Vermieter. Und die geben die neuen Preise in der Regel an die Mieter weiter.

Heizkostenzuschuss für 21.000 Menschen in MV

Der Beschluss der Bundesregierung sieht vor, Wohngeldbeziehern und auf Fördermittel angewiesenen Studierenden und Lehrlingen einen Heizkostenzuschuss zu zahlen. Haushalte mit Wohngeld erhalten mindestens 135 Euro, förderberechtigte Studierende und Auszubildende 115 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern sollen rund 21.000 Wohngeld-Bezieher sowie Empfänger von Bafög und Ausbildungsbeihilfe den einmaligen Heizkostenzuschuss bekommen.

Kritik: Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Sowohl der Mieterbund als auch die Verbraucherzentrale in Mecklenburg-Vorpommern kritisierten die Höhe des Zuschusses und sprachen von einem Tropfen auf den heißen Stein. Denn ein Familienhaushalt habe Mehrkosten fürs Heizen in Höhe von rund 1.000 Euro - der Zuschlag des Bundes für eine Familie liege dagegen nur bei 245 Euro. Da gebe es eine große Differenz. 500 Euro vom Bund für Geringverdiener fordert deshalb auch die Rostocker Verbraucherzentrale. Der Mieterbund dringt zudem auf mehr Unterstützung für Gebäudesanierungen durch Landesprogramme. Damit soll Wohnen effizienter werden.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge geben die ärmsten Haushalte 9,5 Prozent ihrer Einkünfte für Energiekosten aus und damit anteilig doppelt so viel wie die einkommensstärksten Haushalte.

