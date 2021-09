Stand: 18.09.2021 07:25 Uhr Heiligendamm: Abbaden in historischer Bademode

Zum Ende der Badesaison gibt es in Heiligendamm erstmals ein offizielles Abbaden. Dazu werden heute mehr als 1.000 Besucher erwartet. Nach Angaben von Sebastian Karpe von der Bad Doberaner Tourist-Information werden voraussichtlich 20 bis 30 Menschen in historischer Bademode neben der Seebrücke ins etwa 17 Grad kalte Wasser gehen. Das geplante historische Anbaden in Heiligendamm war im Frühjahr wegen der Pandemie-Vorschriften ausgefallen. | 18.09.2021 07:24