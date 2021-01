Stand: 02.01.2021 12:29 Uhr Heiligendamm: 250-Kilogramm-Mine geht Fischkutter ins Netz

Vor Heiligendamm ist Fischern am Neujahrstag eine 250 Kilogramm schwere Seemine ins Netz gegangen. Der Kutterführer schickte von Bord aus Fotos und Videos der sogenannten Ankertaumine an den Munitionsbergungsdienst. Der stellte fest, dass die Bombe keinen Zünder mehr hatte, so dass der Kutter im Hafen von Kühlungsborn anlegen durfte. Dort wurde die Mine sofort nach dem Einlaufen geborgen. Sie enthielt nach Angaben der Spezialisten noch 150 Kilogramm Sprengstoff.

