Stand: 18.07.2023 07:08 Uhr Heidhof: 300 Kälber aus einem brennenden Stall gerettet

In Heidhof bei Dömitz sind am Montagabend 300 Kälber aus einem brennenden Stall gerettet worden. Offenbar hatte ein technischer Defekt an einem untergestellten Radlader das Feuer ausgelöst. Die Flammen erfassten laut Polizei schnell auch das Dach des Stalls. Die Belegschaft brachte die Tiere in Sicherheit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 180.000 Euro.

