Heftiger Regen: Feuerwehr in Grimmen im Dauereinsatz Stand: 28.05.2024 06:22 Uhr Heftiger Regen hält die Feuerwehr im Raum Grimmen seit Montagabend in Atem. Mehr als 80 Mal wurde sie bisher gerufen. In den meisten Fällen wegen vollgelaufener Keller. Ein Supermarktdach ist eingebrochen.

Seit Dienstagabend ist die Feuerwehr in Grimmen im Dauereinsatz. Schon 83 Mal wurde sie bisher gerufen, so ein Sprecher der Leitstelle. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben seit 20 Uhr im Einsatz. In den meisten Fällen wegen vollgelaufener Keller. Das Dach eines Supermarktes ist eingestürzt. Videos zeigen, wie die Wassermassen in den Markt fließen. Tiefgaragen stehen unter Wasser, Autos bis zum Radkasten im Wasser.

Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Wie NDR-Wetterexperte Uwe Ulbricht erklärte, ist genau dort ein Gewitter ganz langsam Richtung Norden gezogen, das sich erst gegen 22 Uhr aufgelöst hat. Wetterdienste sprechen von Regenmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Die Feuerwehr sogar von 138 Litern pro Quadratmeter. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte Martin Pollex, stellvertretender Wehrführer der Freiwillige Feuerwehr Grimmen in der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV. Wegen der vielen Einsätze kamen auch zahlreiche Wehren aus der Umgebung zu Hilfe, auch von der Insel Rügen kam Unterstützung. Wie hoch der Gesamtschaden ist, könne man noch nicht beziffern, so ein Sprecher der Leitstelle. Auch in anderen Regionen musste die Feuerwehr Keller abpumpen, zum Beispiel in Schwerin und Pasewalk.

