Havarierter Gülle-Anhänger stoppt Bahnverkehr

In Neubukow hat am Sonnabend ein umgestürzter Gülle-Anhänger für spürbare Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV kippte in der Nacht ein mit mehreren tausend Litern Gülle gefüllter Anhänger auf die Gleise am Bahnhof Neubukow. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Bahnverkehr zwischen Rostock und Wismar wurde für mehrere Stunden eingestellt. Auf dem gesperrten Abschnitt fuhren bis in den Morgen hinein Busse statt der Bahn.

Areal muss gereinigt werden

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Anhänger. Das verschmutzte Areal müsse weiträumig gereinigt werden, hieß es. Wegen der zum großen Teil ausgelaufenen Gülle waren Vertreter des Umweltamtes und des Wasserzweckverbandes vor Ort, um zu prüfen, ob die Flüssigkeit nahe gelegene Gewässer gefährdet.

Unfallursache wird noch gesucht

Unklar ist, wie hoch der entstandene Schaden am Bahnübergang ist. Nach der Bergung des Anhängers untersuchen nun Experten der Deutschen Bahn, ob auch die Gleise beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Ursache könnte ein gerissener Bolzen an der Anhängerkupplung gewesen sein, sagte ein Sprecher.

