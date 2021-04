Stand: 27.04.2021 07:12 Uhr Haushaltsperre für Nordwestmecklenburg vorerst abgewendet

Die drohende Haushaltssperre für den Kreis Nordwestmecklenburg ist vorerst vom Tisch. Das vereinbarten Innenministerium und Landrätin Kerstin Weiss (SPD) am Montag in Schwerin. Nach Angaben von Weiss will der Landkreis bis Ende Juni 5,4 Millionen Euro einsparen. Bis Ende Oktober hat der Kreis nun Zeit, um das restliche Defizit von rund einer Million Euro auszugleichen. Der Landkreis geht bisher davon aus, das dafür die Kreisumlage nicht angehoben werden muss. | 27.04.2021 07:11