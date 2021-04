Hausbrand Demmin: Ermittler suchen Brandursache Stand: 30.04.2021 05:16 Uhr Das Feuer, das am Morgen in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen war, ist gelöscht worden. Noch am Donnerstagabend waren Glutnester aufgeflammt.

Bei dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist niemand ernsthaft verletzt worden. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann mussten jedoch kurzzeitig medizinisch versorgt werden. Die größtenteils älteren Menschen, die in dem Haus lebten, verloren ihr zu Hause und fast ihr komplettes Hab und Gut. Endgültig gelöscht werden konnte der Brand erst am späten Donnerstagabend. Die Feuerwehr musste einzelne Glutnester löschen.

Gemeldet wurde das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude schon gegen 7 Uhr. Es breitete sich laut Polizei sehr schnell aus. Der Dachstuhl sei fast komplett abgebrannt, es brenne im gesamten Gebäude, hieß es am Vormittag.

Ermittler prüft auch Nachbargebäude auf Schäden

Etwa 100 Feuerwehrleute aus zwölf Gemeinden waren im Einsatz. Wo das Feuer ausgebrochen ist und was den Brand auslöste, ist noch unklar. Am Freitagvormittag überprüft ein Brandursachenermittler der Kriminal-Polizei das Haus - überprüft werden muss auch, wie stark die Nachbargebäude beschädigt sind. Auch ein Hubschrauber soll eingesetzt werden. Wie groß der Schaden ist, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Stadt ruft zu Hilfsaktion für Bewohner auf

In dem Gebäude mit mehreren Wohnungen und einem Geschäft im Erdgeschoss haben sich beim Ausbruch des Brandes 15 Personen befunden. Neun konnten ihre Wohnungen allein verlassen, sechs mussten durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Sie wurden in einem Hotel untergebracht. Zwei Bewohner sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. 14 Bewohner des Hauses verloren durch den Brand ihre Wohnung. Sie wurden in einem Hotel oder bei Verwandten untergebracht. Die Stadt hat inzwischen zu einer Hilfsaktion aufgerufen. Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Bis Freitagmittag können in der Beermann-Arena Sach-Spenden abgegeben werden, um den obdachlos gewordenen Bewohnern erst einmal über das Wochenende zu helfen.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten

Die Polizei hatte die Bewohner der umliegenden Straßen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Clara-Zetkin-Straße ist in Höhe Treptower Straße voraussichtlich die ganze Nacht gesperrt, so die Polizei.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.04.2021 | 05:00 Uhr