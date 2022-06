Hausboot-Betrug: Prozess in Neubrandenburg beginnt Stand: 09.06.2022 05:50 Uhr Fast ein Jahr nach einer Betrugsserie mit vermeintlichen Miet-Hausbooten und Ferienwohnungen muss sich ein Mann aus Köln vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 140 Fällen vorgeworfen.

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Hausboot-Betrüger. Dem 43-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 140 Fällen vorgeworfen. Er soll zusammen mit einem Komplizen Fake-Internetseiten betrieben haben, auf denen Urlaubern Hausboote und Ferienwohnungen unter anderem in Waren an der Müritz und Mellenthin auf Usedom angeboten worden waren.

Urteil eventuell schon heute

Die Kunden mussten bis zu 600 Euro Anzahlung leisten, danach brach der Kontakt zu den angeblichen Vermietern ab. Vor Ort fanden die Geschädigten weder einen Ansprechpartner noch ein Hausboot oder Ferienwohnung vor. Insgesamt sollen die Täter rund 120.000 Euro kassiert haben. Der 43-jährige Angeklagte soll für einen Schaden von mehr als 80.000 Euro verantwortlich sein. Ein Urteil könnte schon heute fallen.

