Hausärzteverband für klare Reihenfolge bei Booster-Impfungen Stand: 17.11.2021 15:00 Uhr Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern registriert eine große Nachfrage nach Booster-Impfungen. Weil viele Praxen schon überlastet seien, warnt der Verband vor Panikmache und fordert eine klare Reihenfolge.

Der Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommern macht sich für ein klares Vorgehen und eine abgestimmte Reihenfolge bei den Corona-Impfungen stark. Wichtig sei, zunächst weiter Ungeimpfte zu versorgen und die besonders gefährdeten Personen - also vor allem Menschen über 70 oder Pflegeheimbewohner - mit der Booster-Impfung zu schützen.

Verband warnt vor Panikmache

Es dürfe kein neues Windhundrennen stattfinden, so der Vize-Chef des Hausärzteverbandes, Tilo Schneider. Er warnt vor Panikmache der Politik. Ungeimpfte und die besonders Gefährdeten müssten zuerst versorgt werden. Alles andere schaffe Verunsicherung. Der Impfschutz bei Jüngeren bestehe auch noch nach sechs Monaten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor erklärt, dass Boostern auch schon früher und in andern Altersgruppen möglich sei.

Praxen stark überlastet

Der Hausärzteverband hat mit den steigenden Corona-Zahlen und der politischen Debatte - so Schneider wörtlich - eine enorme Nachfrage nach Booster-Impfungen registriert. Die Praxen seien stark belastet, in der vergangenen Woche habe es doppelt so viele Impfungen gegeben wie in der Woche zuvor. Auch steigende Infektionszahlen würden für viel Arbeit sorgen. Außerdem müssten die Praxen immer mehr Aufgaben der Gesundheitsämter übernehmen.

Bund-Länder-Treffen am Donnerstag

Morgen wollen Bund und Länder den Kurs in der Pandemie abstimmen. Im Raum steht auch eine Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für schärfere Maßnahmen ausgesprochen, die aktuelle Pandemielage sei dramatisch.

