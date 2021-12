Hausärzte starten Impfaktionswoche - Auftakt in Wismar Stand: 04.12.2021 07:39 Uhr Ungeachtet großer Lücken in der Impfstoffbereitstellung starten Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern eine landesweite Impfwoche. Der Auftakt findet in Wismar statt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist heute landesweiter Impftag - und damit der Beginn einer ganzen Impfwoche. Der Hausärzteverband rechnet damit, dass sich etwa ein Drittel seiner etwa 1.000 Mitglieder beteiligen wird. Die Initiative startet mit einer großen Impfaktion im Wismarer Rathaus.

Internetseite bietet Übersicht der teilnehmenden Praxen

Mit-Initiator Dr. Fabian Holbe hofft, dass allein in Wismar bis zu 1.000 Impfdosen verabreicht werden. Ab 10 Uhr kann man sich im Wismarer Bürgerschaftssaal "boostern" lassen. Voraussetzung für die Drittimpfung ist, dass die vorangegangene Impfung mindestens fünf bis sechs Monate her ist. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson sowie bei einer Corona-Infektion beträgt die Frist nur einen Monat. Auch Erst- und Zweitimpfungen ab zwölf Jahren werden angeboten. Weitere teilnehmende Arztpraxen sind auf einer Übersichtsseite im Internet zu finden. Auf dieser Online-Karte sind allerdings schon einige Praxen als ausgebucht vermerkt.

Ärzteverband mahnt ausreichende Impfstofflieferungen an

Der Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Stefan Zutz, beklagt fehlenden Impfstoff: Viele Hausärzte hätten nur einen Bruchteil der bestellten Menge erhalten. Statt der zugesagten 48 Impfdosen für jede Praxis seien mitunter nur 12 geliefert worden. Die Hausärzte im Land hätten im Sommer mit 70.000 Impfungen pro Woche gezeigt, was sie leisten könnten. Sie seien auch in der Lage, dies zu wiederholen. Wenn die Politik aber ihre Ankündigung wahr machen wolle, bis zum Jahresende 30 Millionen Impfungen zu ermöglichen, dann müsse sie auch genug Impfstoff dafür bereitstellen, mahnte Zutz.

Impfquote unter Bundesschnitt

Laut Robert-Koch-Institut haben in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 1,08 Millionen Menschen einen bislang als vollständig geltenden Impfschutz aus Erst- und Zweitimpfung. Mit einer Quote von 67,2 Prozent liegt das Land allerdings weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt von zuletzt 68,8 Prozent und weit unter dem Spitzenwert in Bremen von 80,4 Prozent.

