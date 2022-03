Stand: 30.03.2022 16:46 Uhr Hausärtzeverband: Häufiger Schnelltest statt PCR-Test durchführen

Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Landesregierung, die Isolations- und Quarantäneregeln in der Corona-Pandemie zu ändern und weniger PCR-Tests durchzuführen. "Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt werden in unserem Land 50 Prozent mehr PCR-Tests vorgenommen", erklärte Tilo Schneider, stellvertretender Verbandsvorsitzender, am Mittwoch in Schwerin. Schneider verweis auf den milden Verlauf der Omikron-Variante trotz der hohen Zahl der Neuinfektionen, zudem seien Schnelltests in qualifizierten Zentren "sehr selten falsch positiv". Ein PCR-Test sollte nur dann durcgeuführt werden, wenn ein Arzt dies ausdrücklich für notwendig hält, wie etwa bei Risikogruppen. | 30.03.2022 16:45

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.03.2022 | 17:00 Uhr