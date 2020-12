Harter Lockdown: MV-Gipfel soll offene Fragen klären Stand: 14.12.2020 05:43 Uhr Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute mit Vertretern der Kommunen und Spitzenverbänden über den harten Lockdown. Am Dienstag soll die neue Verordnung veröffentlicht werden.

Heute treffen sich in Schwerin das Kabinett sowie Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft und der Spitzenverbände beim sogenannten MV-Gipfel. Sie wollen noch weitere Details zum harten Lockdown klären, der von Mittwoch an (16. Dezember) bis mindestens zum 10. Januar gelten soll. Es geht beispielsweise darum, ob Baumärkte und Fahrschulen weiter offen bleiben dürfen und wie viele Menschen an Trauerfeiern teilnehmen dürfen. Diese und einige andere Punkte waren nach den Bund-Länder-Beratungen offen geblieben.

Am Dienstag Sondersitzung des Landtags

Nach dem heutigen MV-Gipfel soll sich am Dienstag auch der Landtag mit den Beschlüssen des Gipfeltreffens befassen. Am Dienstagnachmittag trifft sich das Kabinett dann zur finalen Beschlussfassung der neuen Landesverordnung, die auch am Dienstag veröffentlicht werden soll. Die darin enthaltenden Maßnahmen gelten dann ab Mittwoch.

Schwesig: Inzidenzwert muss rapide sinken

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) handelt es sich bei der gegenwärtigen Corona-Pandemie um die "schwierigste Situation, die wir bislang in unserem Bundesland hatten". Es müsse alles dafür getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ziel sei es jetzt, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und einen Landesinzidenzwert von 35 anzustreben.

