Stand: 12.08.2022 06:43 Uhr Hanshagen: Perseiden beobachten in der mobilen Sternwarte

In der Nacht zum Sonnabend haben die Perseiden, der beste Meteor-Sturm des Jahres, wieder ihren Höhepunkt. Auf einem Feld in Hanshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird am Abend deshalb wieder eine mobile Sternwarte aufgebaut. Interessierte können dort ab 20 Uhr unter anderem durch ein großes Teleskop, das auf einem Pick-up installiert ist, in den Sternenhimmel schauen. | 12.08.2022 06:43

