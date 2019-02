Stand: 28.02.2019 05:00 Uhr

Hanseschau Wismar zeigt Verbrauchertrends

Bei der 29. Hanseschau in Wismar präsentieren von heute an bis zum 3. März rund 260 Aussteller Trends für Verbraucher. Auf über 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche stellen regionale und internationale Unternehmen in mehreren Messehallen neue Produkte und Dienstleistungen vor. Es werden rund 45.000 Besucher in Wismar erwartet.

Viele Themen für Besucher

Die Veranstalter setzen diesmal gleich mehrere neue Themenschwerpunkte. Neben den Klassikern wie Bauen und Wohnen gibt es fünf Sonderschauen, darunter eine mit dem Titel "Ausbildung im Handwerk". In einer weiteren Sonderschau, der Ehrenamt-Messe, möchte sich der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg vorstellen. Ein anderes großes Thema wird die Gesundheit sein. So soll ein 20 Meter langer, begehbarer Darm über Darmkrebs aufklären.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren die Hanseschau

NDR 1 Radio MV Moderatorin Dörthe Graner eröffnen die Messe am 28. Februar um 10 Uhr. Zudem ist Marko Vogt auf der Hanseschau live zu erleben. Der Moderator von den NDR 1 Radio MV Frühaufstehern führt am 2. März durchs Bühnenprogramm. Auch das NDR Fernsehen berichtet von der Hanseschau. Doch wie wird eigentlich Fernsehen gemacht? Das erklären Mitarbeiter und Mediengestalter-Azubis des NDR in Halle 2 am Stand 205. Sie stellen allen Interessierten ein Kamera-Tool vor, außerdem kann selbst ausprobiert werden - sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Informationen zur Ausbildung im NDR

Wie in den vergangenen Jahren auch gibt es das NDR Fotomodul: Hier bietet sich die Möglichkeit, ein professionelles Erinnerungsfoto und viele Informationen zur Ausbildung im NDR mitzunehmen. Am 28. Februar und am 1. März geben auch kaufmännische Auszubildende Auskunft über die Ausbildungsmöglichkeiten im NDR. Neben NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin ist auch die Ostsee-Zeitung Medienpartner der Messe.

Ehrenamtmesse für Nordwestmecklenburg

Am Wochenende des 2. und 3. März findet im Rahmen der Hanseschau in Halle 1 auch die Ehrenamtmesse für die Region statt. Hierbei stellt sich insbesondere der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg vor. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind Partner der Ehrenamtmessen in Mecklenburg-Vorpommern. Begleitet wird die gesamte Hanseschau durch ein buntes und unterhaltsames Rahmenprogramm von einheimischen Künstlern und vielerorts können kulinarische Leckereien probiert werden.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr Kartenverkauf: Tickets sind vor Ort und online auf www.hanseschau-wismar.de erhältlich. Hinweis: Die Veranstalter empfehlen, die ausgeschilderten Parkplätze im Gewerbegebiet Dammhusen zu nutzen. Von dort ist ein kostenloser Shuttleservice eingerichtet.

