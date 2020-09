Stand: 05.09.2020 19:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

"Hanse-Tour Sonnenschein" sammelt 130.000 Euro

Radfahren für den guten Zweck: Die mehr als 150 Teilnehmer der "Hanse-Tour Sonnenschein" sind nach vier Tagen im Fahrradsattel durch das Land am Ziel in Warnemünde angekommen. Auf der Spendenfahrt sollte Geld für unheilbar kranke Kinder gesammelt werden. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der diesjährigen Fahrt. Mehr als 530 Kilometer haben die Radler seit Mittwoch zurückgelegt. Die Stationen in diesem Jahr waren unter anderem Stralsund, Rügen, Greifswald, der Darß und Rostock. Auf der Tour konnten mehr als 130.000 Euro an Spenden gesammelt werden.

Spenden für Initiative Mike Mövenherz

Das Geld kommt der Initiative Mike Möwenherz zugute. Mit der Initiative der Palliativmedizin der Universität Rostock werden unter anderem Kinder und Jugendliche, die unheilbar an Krebs erkrankt sind, in ihren letzten Lebenstagen unterstützt. Aktuell kümmern sich die Ärzte Pfleger und Psychologen um 32 Kinder und Jugendliche. Im nächsten Jahr feiern die Hanse-Tourler ein kleines Jubiläum. Dann geht es zum 25. Mal für den guten Zweck mit dem Rad durchs Land.

Weitere Informationen Hanse-Tour: Spenden für kranke Kinder "erradelt" Am Samstagabend haben rund 500 Teilnehmer der viertägigen Hanse-Tour Sonnenschein ihr Ziel in Rostock erreicht. Sie sammelten Spenden in Höhe von rund 125.000 Euro für schwerstkranke Kinder. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.09.2020 | 19:00 Uhr