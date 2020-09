Stand: 01.07.2018 09:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hanse-Tour: Spenden für kranke Kinder "erradelt"

Die Radfahrer der Hanse-Tour Sonnenschein haben Spenden in Höhe von rund 125.000 Euro gesammelt. Am Samstagabend kamen sie nach 570 geradelten Kilometern im Rostocker Stadthafen an. Drei Tage zuvor waren die 200 Teilnehmer gestartet.

Organisatoren zufrieden

Kurz vor der Ankunft in Rostock stießen am Sonnabend weitere 300 Radfahrer dazu. Eigentlich sollten zum 800. Geburtstag der Hansestadt 800 Radfahrer am Ziel ankommen. Die Organisatoren zeigten sich trotzdem zufrieden. Die viertägige Rad-Rundfahrt führte quer durch Mecklenburg-Vorpommern - von Rostock nach Neubrandenburg und zurück.

Links Link Alle Infos zur Hanse-Tour Sonnenschein Vom 27. bis zum 30. Juni fahren mehr als 200 Teilnehmer der Hanse-Tour Sonnenschein mit dem Rad von Rostock bis nach Neubrandenburg und zurück. Sie sammeln Spenden für schwerkranke Kinder. extern

Spenden für schwerstkranke Kinder

Während der Tour warben die Teilnehmer um Spenden und Aufmerksamkeit für verschiedene Palliativeinrichtungen für Kinder und Jugendliche. In den vergangenen 19 Jahren konnten die Organisatoren so mehr als zwei Millionen Euro sammeln. Die Kinderkrebsstation der Uniklinik Rostock erhielt gut die Hälfte davon. Das Projekt "Mike Möwenherz" dient der Versorgung sterbenskranker Kinder und Jugendlicher in ihrer häuslichen Umgebung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.06.2018 | 07:00 Uhr