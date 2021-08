Hanse Sail 2021 in Rostock: "Richtig Lust, heute rauszufahren" Stand: 06.08.2021 18:11 Uhr Volle Kraft voraus für die Hanse Sail in Rostock: Am zweiten Tag nahm das maritime Volksfest richtig Fahrt auf. Schon am frühen Morgen starteten die Traditionssegler zu ihren Ausfahrten auf die Ostsee. Sie lockten viele Gäste an.

Bei sommerlichem Wetter hat der zweite Tag der Hanse Sail in Rostock zahlreiche Besucher aus Nah und Fern angelockt. Die Schiffe seien bei guten Segelbedingungen mit ihren Gästen auf die Ostsee gefahren, sagte Bettina Fust von der Hanse-Sail-Organisation. Mehr als 80 Prozent der Plätze für die Ausfahrten seien am Vormittag bereits ausgebucht gewesen. Viel los war auch an Land an den Buden, Fahrgeschäften und Imbissen entlang der Kaianlage. Auch der Norddeutsche Rundfunk ist auf der Hanse Sail präsent: Schiffe gucken und Fernsehen auf großer Leinwand schauen - im Liegestuhl mit den Füßen im Sand, das geht auf der NDR-Fläche. Fust sprach von einer guten Stimmung. Die meisten Menschen seien der Meinung, dass es gut ist, dass die Hanse Sail in ihrer 30. Ausgabe überhaupt stattfinden kann - wenn auch in einem anderen, kleineren Rahmen.

Madsen: "Hanse Sail in den Herzen drin"

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zeigte sich zufrieden. "Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir bestes Wetter haben und dass die Menschen sich so freuen und gut drauf sind. Natürlich ist es eine besondere 'Sail', aber sie scheint in den Herzen der Menschen drin zu sein", so Madsen, der am Vormittag an einer Ausfahrt auf der "Regina Maris" teilnahm, um "ein Gefühl für die 'Sail' zu kriegen" - seine erste als OB.

"Ich habe richtig Lust, heute rauszufahren"

Freude auch beim Kapitän des niederländischen Dreimasters "Martin Duba". Im Sommer ist er mit seinem Klassiker in der Ostsee unterwegs, den Winter verbringt er mit Umweltprojekten in der Karibik. Es ist in diesem Jahr seine 30. Sail. "Dieses Jahr läuft es wieder. Wir dürfen im Grunde genommen mit verschiedenen Vorschriften alles machen, was wir wollen. Das ist ein Traum. Ich habe richtig Lust, heute rauszufahren. Wir haben einen schönen Wind - nicht zu viel - gerade richtig für einen Hanse-Sail-Tag", so der Skipper zu NDR 1 Radio MV.

Eröffnung mit Schiffsglocke

Mit dem traditionellen Läuten einer Schiffsglocke hatten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Madsen am Donnerstagnachmittag im Kurgarten von Warnemünde die Hanse Sail 2021 eröffnet. Wegen der anhaltenden Gefahr von Infektionen mahnte Schwesig die Besucher, vorsichtig zu bleiben. "Die Organisatoren haben die 'Sail' so gestaltet, dass Hygiene und Sicherheit gewährleistet sind, soweit das bei einer so großen Veranstaltung möglich ist." Die Hanse Sail solle ein Zeichen der Hoffnung und des Optimismus für den Herbst sein. "Wir wollen trotz Corona ein offenes Land bleiben: mit normalem Schulunterricht, mit Tourismus und Gastronomie, mit persönlichen Begegnungen und kulturellen Veranstaltungen." Madsen sagte bei NDR MV LIVE: "Für uns stand schon immer im Vordergrund, unseren Bürgerinnen und Bürgern und unseren Gästen Angebote zu machen - nicht nur immer alles nicht möglich zu machen, sondern zu schauen, was können wir möglich machen." Deshalb sei es auch eine andere "Sail" als sonst.

Maximal 15.000 Menschen auf Hauptgelände

Die Corona-Pandemie zwingt die Veranstalter zu einigen Eingriffen in das jahrelang erfolgreiche Sail-Programm. So ist die Haedgehalbinsel als Veranstaltungszentrum im Stadthafen von einem Zaun umgeben. Das 60.000 Quadratmeter große Gelände darf von maximal 15.000 Personen betreten werden, die sich zudem an die sogenannten 3G-Regeln "geimpft, getestet, genesen" halten müssen. An fünf Eingängen erfolgen Kontrollen. In Warnemünde und im Stadthafen hat das Rostocker Impfzentrum mobile Impfstationen aufgebaut.

Corona-konformes Programm

Insgesamt sind beim deutschlandweit ersten Treffen von Traditionsseglern seit Beginn der Corona-Pandemie rund 110 Schiffe nach Rostock gekommen. Um Menschenansammlungen so weit es geht zu vermeiden, wird es im Gegensatz zu den Vorjahren keine der spektakulären Geschwaderausfahrten geben. Dennoch werde auf der Ostsee sowie auf der Warnow zwischen dem Stadthafen und Warnemünde viel Betrieb sein, die Besucher würden auf ihre Kosten kommen, zeigte sich Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm sicher.

