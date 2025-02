Hansa will gegen Dortmund-II zurück in die Erfolgsspur Stand: 31.01.2025 18:45 Uhr Kapitän Franz Pfanne ist nach seiner Sperre wieder im Aufgebot beim Auswärtsspiel dabei.

Am Sonnabend muss der Fußball-Drittligist bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund antreten, dem aktuellen 11. in der Tabelle. Personell steht der Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann der zuletzt gesperrte Kapitän Franz Pfanne wieder zur Verfügung, dafür ist King Manu gelb-rot gesperrt. Für Pfanne könnte es ein spannendes Duell werden, stand der Hansa-Kapitän bis Sommer vergangenen Jahres bei der BVB-Reserve unter Vertrag.

Zusätzlich wird wird neben den Langzeitverletzten wohl auch der angeschlagene Ersatztorwart Max Hagemoser fehlen. Ebenfalls nicht dabei ist Louis Köster, der wird bis Saisonende an Holstein Kiel II ausgeliehen. Im Hinspiel zu Beginn der Saison hatte es für Hansa gegen Dortmund-II nur für ein Unentschieden gereicht. Alles zum Auswärtsspiel in Dortmund gibt es am Sonnabend von 14 Uhr an live bei NDR 1 Radio MV zu hören.

