Stand: 06.08.2020 06:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hansa gewinnt erstes Testspiel

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung mit 1:0 (0:0) beim Verbandsligisten FC Anker Wismar gewonnen. Stürmer Erik Engelhardt erzielte am Mittwochabend in der 76. Minute das Tor für das Team von Trainer Jens Härtel, das mit zahlreichen Neuzugängen antrat. Im nächsten Test gastieren die Hanseaten am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Zweitligisten Hamburger SV. Sommerfahrplan Rostock | 06.08.2020 06:19