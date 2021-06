Stand: 30.06.2021 16:22 Uhr Hansa Rostocks Heimspiel gegen den KSC am 24. Juli

Aufsteiger Hansa Rostock bestreitet sein erstes Zwetiliga-Spiel am Sonnabend, den 24. Juli, um 13:30 Uhr im heimsischen Ostseestadion gegen den Karlsruher SC. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlichte. Die Auswärtspartie am Sonnabend, den 31. Juli, bei Hannover 96 wird ebenfalls um 13.30 Uhr angepfifen. | 30.06.2021 16:21