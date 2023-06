Stand: 08.06.2023 13:14 Uhr Hansa Rostock verpflichtet Regionalliga-Torschützenkönig Serhat Güler

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Regionalliga-Torschützenkönig Serhat Güler verpflichtet. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom Wuppertaler SV nach Rostock und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Güler sei ein "variabler Stürmer mit gutem Tiefentempo", der der Offensive eine weitere Option geben werde, so Rostocks Sportlicher Leiter Kristian Walter. Güler hatte in der vergangenen Saison für Wuppertal in 29 Spielen 23 Tore.

