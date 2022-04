Stand: 25.04.2022 14:22 Uhr Hansa Rostock verlängert Vertrag mit Angreifer Verhoek

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock setzt auch in Zukunft auf die Dienste seines Torjägers John Verhoek. Der 33-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der Niederländer steht seit Sommer 2019 für Hansa auf dem Platz. In 90 Pflichtspielen erzielte er 40 Tore. In der laufenden Zweitligasaison kommt Verhoek bereits auf 17 Treffer und ist damit nicht nur Hansas bester Schütze, sondern auch einer der erfolgreichsten Torjäger der 2. Liga überhaupt. | 25.04.2022 14:20