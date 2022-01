Stand: 07.01.2022 18:11 Uhr Hansa Rostock unterliegt 1860 München in Testspiel

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat seinen ersten Test im Trainingslager im türkischen Belek verloren. Das Team von Trainer Jens Härtel unterlag dem Drittligisten TSV 1860 München mit 1:3 (0:0). John Verhoek brachte die Rostocker in der 50. Minute in Führung. Stefan Lex (56.), Fabian Greilinger (57.) und Marcel Bär (67.) gelangen die Treffer zum Erfolg der Münchener. Am Sonnabend bestreitet Hansa das nächste Testspiel gegen den türkischen Zweitligisten Samsunspor. | 07.01.2022 18:10

