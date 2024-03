Stand: 05.03.2024 18:57 Uhr Hansa Rostock stellt Strafanträge gegen zwei Zuschauer

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock will die zwei Fans, die beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Sonnabend auf den Rasen gelangt sind, zur Rechenschaft ziehen. Der Club habe Strafanträge gestellt und will die zu erwartende finanzielle Strafe vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf die beiden Zuschauer umlegen, teilte der Club am Dienstag mit. Außerdem werde ein Verfahren für ein bundesweites Stadionverbot über drei Jahre eingeleitet. Ein Zuschauer war nach dem Treffer zum 0:3-Endstand auf das Spielfeld gelaufen und hatte versucht, die jubelnden FCK-Spieler zu attackieren. Nach Abpfiff hatte ein weiterer Anhänger versucht, zu Hansa-Keeper Markus Kolke zu gelangen.

