Stand: 28.06.2021 10:48 Uhr Hansa Rostock holt Schweden fürs Mittelfeld

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den Mittelfeldspieler Svante Ingelsson verpflichtet. Der 23 Jahre alte Schwede kommt vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio und unterschrieb einen Zweijahresvertrag plus Option. In der vergangenen Spielzeit stand Ingelsson als Leihspieler beim SC Paderborn unter Vertrag und kam in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz. "Svante ist ein sehr dynamischer, laufstarker und robuster Spieler, der im Mittelfeld variabel einsetzbar ist und zudem über eine ausgezeichnete Spielintelligenz verfügt", sagte Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen. | 28.06.2021 10:45