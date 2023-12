Hansa Rostock feuert Trainer Alois Schwartz Stand: 13.12.2023 10:54 Uhr Nach Informationen von NDR MV hat sich der Fußballzweitligist FC Hansa Rostock von seinem Trainer Alois Schwartz getrennt.

Der FC Hansa Rostock hat offenbar seinen Trainer Alois Schwartz gefeuert. Schwartz soll schon das heutige Mittwochstraining nicht mehr leiten, wie NDR 1 Radio MV berichtet. Mehr dazu in Kürze in einem NDR MV Live. Am Freitag spielt Hansa Rostock gegen den SC Paderborn, dann soll das Team von Nachwuchs-Sportchef Uwe Speidel angeleitet werden.

Schwartz nur acht Monate bei Hansa

Schwartz war im März dieses Jahres zu Hansa gekommen. Er rettete Hansa in der vergangenen Saison nach einer Aufholjagd im Frühjahr vor dem drohenden Abstieg. Nach dem starken Saisonstart in die aktuelle Spielzeit ist der FC Hansa Rostock in den vergangenen Wochen immer mehr in eine sportliche Krise geschlittert und belegt in der Zweitligatabelle mittlerweile nur noch Platz 16. Zudem gilt das Verhältnis von Alois Schwartz zu Sportdirektor Kristian Walter als angespannt, so dass der Verein nun die Konsequenzen gezogen haben soll. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Wer die Nachfolge von Schwartz antritt, steht noch nicht fest. Zuletzt war immer öfter der Name Enrico Maaßen gefallen, der zuletzt in Augsburg tätig war und gebürtiger Mecklenburger ist.

