Stand: 02.01.2022 16:28 Uhr Hansa Rostock absolviert Trainingslager in der Türkei

Der FC Hansa Rostock ist wie geplant in sein einwöchiges Türkei-Trainingslager aufgebrochen. Der Kader des Fußball-Zweitligisten versammelte sich am Sonntagmorgen am Flughafen Rostock-Laage, von dort ging es in Richtung Belek. Dort soll der Aufsteiger den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte erhalten. Geplant sind drei Testspiele - gegen den SV Waldhof Mannheim, 1860 München und gegen den türkischen Zweitligisten Samsunspor. | 02.01.2022 16:28

