Stand: 31.05.2024 17:06 Uhr Hansa Rostock: Steigende Ticketpreise trotz Abstieg

Beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock hat am Freitag der Dauerkartenverkauf begonnen. Mitglieder müssen in der Saison 2024/2025 mit höheren Ticketpreisen als noch zur Vorsaison rechnen. Hansa begründet die Erhöhung unter anderem mit steigenden Energiekosten und der Tatsache, dass es in der kommenden Saison 19 statt 17 Heimspiele geben wird. Trotz Sparmaßnahmen sei eine Erhöhung der Ticketpreise unumgänglich, so der Verein. Die durch den Abstieg fehlenden Einnahmen aus den Fernsehgeldern seien jedoch nicht ausschlaggebend für die Erhöhung der Ticketpreise, so Hansa gegenüber NDR 1 Radio MV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.05.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock