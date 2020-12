Stand: 03.12.2020 13:14 Uhr Hansa Rostock: Nachlizensierung erfolgreich

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat die Nachlizenzierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wie im Vorjahr im ersten Anlauf erfolgreich bestanden. Dem Verein wurde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis zum Ende der laufenden Drittliga-Saison 2020/2021 ohne Bedingungen bescheinigt. Der Verein verbucht zudem eine Prämie vom DFB in Höhe von rund 73.000 Euro, weil der Club nach eigenen Angaben zum zweiten Mal nacheinander seit Einführung des "Financial Fair Play" in der Dritten Liga den Bestwert erreichte. | 03.12.2020 13:13