Hansa Rostock: Nach Vandalismus - Fan-Szene spendet 10.000 Euro

Nach den Ereignissen des Zweitliga-Spiels vom vergangenen Wochenende in St. Pauli hat die Fanszene des FC Hansa Rostock 10.000 Euro an den Verein gespendet. Das Geld wurde unter den Fans gesammelt und war ursprünglich für die Umsetzung von Choreographien gedacht. Mit der Spende soll der finanzielle Schaden für den Verein gemindert werden, heißt es in einem Statement der Fanszene. Am vergangenen Sonntag waren im Gäste-Block des Millerntors massiv Pyrotechnik gezündet und Teile der Toilettenanlage zerstört worden. Zwei Personen wurden bei den Aktionen verletzt.

