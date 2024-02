Stand: 07.02.2024 11:21 Uhr Hansa-Fans mit rassistischen Aussagen über Zugsprechanlage

Auf der Rückfahrt vom Zweitliga-Spiel in Hannover haben Fans von Hansa Rostock rassistische und diskriminierende Durchsagen über die Lautsprecher eines Regionalzugs geäußert. Reisende des Zugs berichteten nach Angaben der Polizei davon, wie die größtenteils männliche Gruppe im jugendlichen Alter kurz vor dem Hauptbahnhof Schwerin in die Regionalbahn RE 4317 gestiegen sei und ein Teil dieser Gruppe sich während der Fahrt verbotenerweise Zutritt in das Zugbegleiter-Abteil verschaffte. Über einen Zeitraum von 20 bis 30 Minuten sollen die bislang Unbekannten lauthals Durchsagen über die Anlage getätigt haben, die im gesamten Zug zu hören waren. In der Vergangenheit sorgten Fans des Clubs immer wieder für negative Schlagzeilen.

