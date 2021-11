Stand: 20.11.2021 11:00 Uhr Hannes Ocik steigt aus Ruder-Achter aus

Der Schweriner Ruderer Hannes Ocik geht künftig nicht mehr im Deutschland-Achter an den Start. Das verkündete der Silbermedaillen-Gewinner von Tokio auf Instagram. Er brauche eine neue Herausforderung und neue Anreize, schreibt Ocik. Künftig will er in einer anderen Bootsklasse antreten und verlässt aus diesem Grund Mecklenburg-Vorpommern. Neuer Trainingsstützpunkt des dreifachen Welt- und siebenfachen Europameisters wird mit Anfang kommenden Jahres München. | 20.11.2021 11:00