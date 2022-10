Stand: 01.10.2022 07:00 Uhr Handballer von Empor Rostock verlieren deutlich

In der 2. Handball-Bundesliga der Männer hat der HC Empor Rostock erneut eine Niederlage kassiert. Gegen die HSG Nordhorn-Lingen verloren die Rostocker am Freitagabend mit 22:31. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers verlor damit das fünfte Spiel in Folge und rutschte auf den letzten Tabellenplatz.

