Stand: 11.11.2020 14:21 Uhr Handball-Spielbetrieb in MV bis Jahresende eingestellt

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat den Spielbetrieb in der Dritten Liga sowie in der Jugend-Bundesliga Corona-bedingt bis zum Jahresende ausgesetzt. Ursprünglich war die Saison nur bis Mitte November unterbrochen. Nun verlängerte der DHB die Pause bis Ende Dezember. Hintergrund sind die verschiedenen Richtlinien in den einzelnen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern sind betroffen Empor Rostock, die Mecklenburger Stiere Schwerin und der Stralsunder HV bei den Herren. Bei den Damen müssen die Rostock Dolphins und Grün-Weiß Schwerin eine Pause einlegen. Hinzu kommen zwei Jugend-Bundesligisten aus Rostock und Schwerin. | 11.11.2020 14:21