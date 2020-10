Stand: 18.10.2020 20:11 Uhr Handball: SSC baut Tabellenführung in der Bundesliga aus

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Felix Koslowski entschied das Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Potsdam am Sonntagabend in der Potsdamer Arena im Tiebreak nach 139 Spielminuten mit 3:2 (25:21, 25:19, 17:25, 20:25, 15:8) für sich und baute die Tabellenführung aus. Nach drei absolvierten Partien haben die Mecklenburgerinnen acht Punkte auf dem Konto, Potsdam folgt zwei Zähler zurück auf Rang zwei. | 18.10.2020 20:11