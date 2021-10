Stand: 16.10.2021 18:34 Uhr Handball: HC Empor Rostock schlägt Ferndorf

In der 2. Handball-Bundesliga hat der HC Empor Rostock seinen guten Start in die Saison bestätigt. Am sechsten Spieltag gewann die Mannschaft am Sonnabend in eigener Halle gegen TuS Ferndorf mit 25:20. Bereits zur Halbzeit führten die Rostocker mit 13:10. Damit belegen sie vorerst den fünften Tabellenplatz. Am kommenden Sonnabend müssen sie auswärts beim ThSV Eisenach antreten. | 16.10.2021 18:25