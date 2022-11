Stand: 20.11.2022 09:09 Uhr Handball: HC Empor Rostock muss Auswärtsniederlage hinnehmen

In der zweiten Handball-Bundesliga hat es für den HC Empor Rostock am Sonnabend eine Auswärtsniederlage gegeben. In Coburg verloren die Rostocker mit 29:35 gegen HSC 2000 Coburg.

